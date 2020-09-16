Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых не принималось. Он добавил, что Минфин ищет источники доходов, по данным вопросам ведется экспертное обсуждение.

"При дефиците бюджета Минфин старается найти источники, которые увеличат доходную часть. Он старается действовать в обстоятельствах, которые возникли из-за мирового экономического кризиса, спровоцированного пандемией. Но никаких решений пока не принималось. Ведется экспертное обсуждение", – отметил Песков, передают РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России в 2021 году могут повысить на 20% ставки акциза на сигареты. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс подготовило министерство труда и социальной защиты РФ. Документ уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности, и в ближайшее время предложение рассмотрят на заседании кабмина.

Действующая версия Налогового кодекса уже предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты в 2021 году на 4%. Уточняется, что акциз оказывает первостепенное влияние на формирование стоимости сигарет. При его возможном повышении на 20% средняя цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. В целом розничные цены в такой ситуации увеличатся на 20 рублей за пачку.