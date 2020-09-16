В России предложили повысить акцизы на сигареты

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В России могут повысить ставки акциза на сигареты. Об этом пишет РБК.

Известно, что соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс подготовило министерство труда и социальной защиты РФ. Документ уже был одобрен комиссией по законопроектной деятельности. В ближайшее время предложение будет рассмотрено на заседании кабмина.

Действующая версия Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты на 4 процента в 2021 году. В Минтруде отметили, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства на фоне роста расходов бюджета в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Уточняется, что акциз оказывает первостепенное влияние на формирование стоимости сигарет. При его возможном повышении на 20 процентов средняя цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. В целом розничные цены в такой ситуации увеличатся на 20 рублей за пачку.

В начале года эксперты спрогнозировали рост цен на табачные изделия и электронные трубки. Сообщалось, что стоимость табачной продукции может увеличиться на 25 процентов.

31 июля Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие российского законодательства на вейпы, кальяны и снюсы. Согласно документу, за курение вейпов в неположенных местах был введен административный штраф.