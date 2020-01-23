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Общество

23 января, 09:17

Сигареты могут подорожать на 25% в 2020 году

общество финансы экономика

Фото: depositphotos/grafvision

В России в 2020 году ожидается скачок цен на сигареты. Стоимость табачной продукции может увеличиться на 25%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Аналитический центр при правительстве РФ.

Возможный рост цен практически на четверть объясняется дополнительными затратами производителей на маркировку сигарет и повышением акцизов.

"По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день стоимость пачки сигарет оценивается в 115 рублей, 64 рубля из которых составляют налоги.

Ранее россияне рассказали, когда впервые попробовали пить и курить. Оказалось, что большинство жителей нашей страны обратилось к вредным привычкам во время учебы или в окружении родственников.

В России подорожают сигареты на 6 рублей

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