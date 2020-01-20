Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 января, 12:58

Роспотребнадзор открыл горячую линию о вреде некурительной никотиносодержащей продукции

общество

Фото: depositphotos/pressmaster

Роспотребнадзор организовал горячую линию о вреде некурительных никотиносодеражащих смесей, которая начнет свою работу по России с понедельника, 20 января. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Специалисты территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора с 20 января по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления. По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований, в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20–30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20–30 сигарет", – уточнили в ведомстве.

Предполагается, что консультации будут проводиться по будням с 8:30 до 17:15 и по пятницам – до 16:00.

Телефон круглосуточного Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай смерти от снюсов.

Кроме того, стало известно,что СФ попросил правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Так, продажа снюсов была приостановлена с 1 января. Кроме того, в Государственной думе обсуждался также вопрос о введении уголовной отвественности за продажу снюса и насвая.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика