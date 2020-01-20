Роспотребнадзор открыл горячую линию о вреде некурительной никотиносодержащей продукции

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Роспотребнадзор организовал горячую линию о вреде некурительных никотиносодеражащих смесей, которая начнет свою работу по России с понедельника, 20 января. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Специалисты территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора с 20 января по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления. По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований, в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20–30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20–30 сигарет", – уточнили в ведомстве.

Предполагается, что консультации будут проводиться по будням с 8:30 до 17:15 и по пятницам – до 16:00.

Телефон круглосуточного Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай смерти от снюсов.

Кроме того, стало известно,что СФ попросил правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Так, продажа снюсов была приостановлена с 1 января. Кроме того, в Государственной думе обсуждался также вопрос о введении уголовной отвественности за продажу снюса и насвая.