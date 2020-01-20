Продажу аналогов снюса в Москве предложили запретить

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Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предложил принять закон о полном запрете продажи снюса и его аналогов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если принятие федерального закона будет затягиваться, считаю, что нам будет необходимо оперативно разработать свой региональный закон и ввести запрет на уровне города. Чтобы не допускать новых трагедий по причине промедления законодательного регулирования", – отметил депутат.

Он напомнил, что в России уже был зафиксирован первый летальный случай от употребления снюса. Щитов подчеркнул, что сам снюс запрещен к продаже, однако сейчас на рынке широко представлены его аналоги, которые пользуются большой популярностью у детей и подростков.

Ранее в России появился стандарт качества для жевательного табака. Новый ГОСТ позволит отличить это табачное изделие от снюса. В документе перечисляются все компоненты, которые могут входить в состав жевательного табака. Кроме того, производители должны указывать на упаковке состав продукта.

Как считают эксперты из Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий, в настоящее время отличить жевательный табак от снюса довольно затруднительно. Новый ГОСТ поможет исправить эту ситуацию.

