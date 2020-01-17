В России зафиксировали первый случай смерти от снюсов

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В России зафиксировали первую смерть из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

По его словам, в стране в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

Медик подчеркнул, что это создает множество проблем: появились психозы и даже первая смерть. В связи с этим в некоторых регионах уже запретили продажу подобных веществ, рассказал он, заметив, что государство очень быстро среагировало на эту угрозу.

Снюс запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. При этом в продаже появляются его аналоги, к примеру, никотиновые конфеты без табака.

С 1 января в России появился стандарт качества для жевательного табака. Новый ГОСТ позволит отличить это табачное изделие от снюса. В документе перечисляются все компоненты, которые могут входить в состав жевательного табака. Кроме того, производители должны указывать на упаковке состав продукта. На пачке должны присутствовать две предупредительные надписи: "18+" и "Это табачное изделие вредит вашему здоровью".

Как считают эксперты из Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий, в настоящее время отличить жевательный табак от снюса довольно затруднительно. Новый ГОСТ поможет исправить эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Совфед просит правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.