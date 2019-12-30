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Общество

16:09

В Москве закрыли склад со снюсом

общество происшествия

Фото: depositphotos/Zoooom

Склад со снюсом, никотиносодержащми конфетами и леденцами закрыли в Москве. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вчера в Москве закрыли склад, изъяли и арестовали всю продукцию, которая там была", – заявила специалист в интервью телеканалу Россия 24.

Анна Попова, которая также занимает пост главного государственного санитарного врача России, заявила, что специалисты Роспотребнадзора проверили шесть адресов, которые были указаны на упаковках со снюсом. Все они оказались фиктивными. Глава ведомства уже назвала произошедшее криминальной историей.

По словам Поповой, производство и продажа леденцов, конфет и жевательной резинки с никотином незаконна. Дело в том, что, несмотря на отсутствие прямого запрета, есть норма, согласно которой продукты должны соответствовать специфическому техрегламенту Таможенного союза.

Ранее более трех тысяч упаковок снюса изъяли на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По факту произошедшего возбудили административное расследование в Роспотребнадзоре.

При этом в Совете Федерации призвали правительство оперативно рассмотреть и принять постановление, которое запретило бы продажи никотиносодержащих изделий до внесения поправок в законодательство.

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