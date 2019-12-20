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Общество

11:49

В России предложили запретить продажу снюса через интернет

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал запретить продажу снюса через интернет. Соответствующие поправки он предложил внести в законопроект о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

"Все эти жевательные истории с жутким содержанием никотина нужно прекращать. Мы должны в первую очередь сделать упор на категорический запрет продажи несовершеннолетним. Нужно вообще запретить продавать это через интернет", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам. Документ вводит понятие "электронное курительное изделие", под которым предлагается понимать устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания жидкости.

В декабре группа депутатов внесла проект закона об ужесточении ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями. Ужесточить наказание за распространение такой продукции среди несовершеннолетних предлагала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Сейчас оптовая или розничная продажа насвая и сосательного табака влечет за собой штрафы для граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

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