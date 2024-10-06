06 октября, 14:14Политика
"Искандер-М" уничтожил судно с боеприпасами из Европы в порту Одессы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российский расчет комплекса "Искандер-М" уничтожил судно с боеприпасами, которые прибыли из Европы. Удар был нанесен по порту Южный в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Судно попало под обстрел в момент разгрузки боеприпасов, которые сдетонировали после удара.
До того ВС РФ поразили базу с топливом, расположенную неподалеку от Одессы, и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
Российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ нанесли удар по пунктам управления БПЛА и позициям ВСУ в 137 районах.
ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском