"Искандер-М" уничтожил судно с боеприпасами из Европы в порту Одессы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский расчет комплекса "Искандер-М" уничтожил судно с боеприпасами, которые прибыли из Европы. Удар был нанесен по порту Южный в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Судно попало под обстрел в момент разгрузки боеприпасов, которые сдетонировали после удара.

До того ВС РФ поразили базу с топливом, расположенную неподалеку от Одессы, и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ нанесли удар по пунктам управления БПЛА и позициям ВСУ в 137 районах.