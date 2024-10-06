ВС РФ поразили базу горючего под Одессой и аэродром Староконстантинов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ поразили базу с топливом вблизи Одессы и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО в своем официальном телеграм-канале.

Российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ нанесли удар по пунктам управления БПЛА и позициям ВСУ в 137 районах.

С начала вооруженного конфликта вражеские войска лишились 32 939 дронов, 18 532 танков, 646 самолетов, 283 вертолетов, 580 ЗРК и других боевых комплексов.

Ранее российская армия в зоне проведения СВО на Украине нанесла удар по объектам энергетики, которые снабжали украинских военнослужащих.

5 октября стало известно об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР. Этого удалось добиться благодаря подразделениям Южной группировки войск.

