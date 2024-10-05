ВС РФ освободили Желанное Второе в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Министерство обороны РФ опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

Этого удалось добиться благодаря подразделениям Южной группировки войск, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ поразили формирования 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой украинских бригад, а также 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 755 солдат. Также вражеские войска лишились гаубиц FH70, Д-30, М198, М777 и двух орудий М119.

Ранее стало известно об освобождении Угледара. Населенный пункт удалось отбить в результате действий подразделений группировки войск "Восток". Уточнялось, что планы по восстановлению города появятся после разминирования.

За неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО. Так, в ДНР бойцы группировки "Центр" отбили Нелеповку и Крутой Яр, а солдаты "Юга" – село Верхнекаменское.

