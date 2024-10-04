К восстановлению Угледара планируют приступить после разминирования города

Фото: телеграм-канал Mash

Планы по восстановлению освобожденного Угледара появятся после разминирования города. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Также будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению данного населенного пункта", – сообщил он.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Угледара. Населенный пункт удалось отбить в результате действий подразделений группировки войск "Восток".

Ранее, 1 октября, стало известно, что российские войска фактически окружили Угледар. Лишь на следующий день украинское командование разрешило вывести свои подразделения из города.