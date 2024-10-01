Рогов заявил, что Угледар фактически окружен российскими войсками

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска России фактически окружили город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), который был оккупирован Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Угледар фактически окружен российскими войсками, которые одновременно атакуют с нескольких направлений, выдавливая противника на север", – приводит слова Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что по позициям ВСУ наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". При этом у украинских боевиков для отступления из города осталась одна дорога, находящаяся под огневым контролем ВС РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ успели перебросить в Угледар подкрепление, но оно состоит в основном из мобилизованных военных, которые сдаются в плен.

При этом глава региона подчеркнул, что на фоне серьезных успехов ВС РФ на угледарском направлении остается ясно, что украинские военные продолжают "достаточно серьезно" сопротивляться. При этом военнослужащие России, по его словам, ежедневно улучшают позиции в Угледаре.

Он также обратил внимание, что сложность освобождения города связана с его расположением на возвышенности и большим количеством многоэтажных домов. Боевики ВСУ выстраивали в них укрепрайоны с 2014 года.