Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются выводить из Угледара свои группы

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Украинские войска попали в "клещи" российской армии в Угледаре, поэтому они начали выводить свои ударные группы. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, некоторые круги, близкие к Минобороны Украины, признали невозможность ротации и бедственное положение 72-й украинской бригады в городе.

"По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара", – подчеркнул Кимаковский.

Как отметил советник главы ДНР, обхват ВС РФ Угледара с двух сторон стал успехом.

"Если брать западнее, в районе реки Кашлагач, наши ребята достаточно серьезно продвинулись и практически взяли под огневой контроль единственную дорогу", – рассказал он.

Советник главы региона добавил, что в настоящее время ВСУ могут задействовать только второстепенные дороги, а если начнутся дожди, то у них появятся проблемы.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис поделился мнением, что после потери Угледара украинская армия уже не сможет совершить наступление в направлении Черного моря, что будет означать фактическое завершение битвы за Азовское и Черное моря.

Он объяснил, что город имеет стратегическое значение, поскольку он обеспечивает оборону ВСУ в Южном Донбассе и прикрывает восточный фланг любого наступления украинских подразделений на юг.

