ТАСС: на брошенной ВСУ части Торецка обнаружены десятки тел мирных жителей

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

В подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей, погибших от рук ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

Там были тела погибших в результате сброса боеприпаса с беспилотника, были расстрелянные, а были те, кого забросали зажигательными снарядами. Среди погибших в основном пожилые люди, но есть много гражданских мужчин разного возраста.

Информацию о целенаправленных убийствах мирных жителей в Торецке подтвердили и сами беженцы, которых спасли российские войска. По их словам, ВСУ знали, где прятались люди.

Как рассказала одна из спасенных, они наблюдали за людьми с дронов – как они ходили за водой или хоронили расстрелянного ВСУ соседа.

"И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут", – отметила женщина.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".