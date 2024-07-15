Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

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Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", передает ТАСС.

Приговор вступит в силу с момента экстрадиции обвиняемых в РФ или задержания их на российской территории.

В 2022 году против Наливайченко возбудили уголовное дело за призывы к насилию в отношении военных РФ. Как рассказали в Следственном комитете РФ, политик в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военнослужащих, участвующих в СВО. В розыск МВД России он был объявлен 2 мая, а Литвиненко – 3 мая.