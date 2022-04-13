СК возбудил дело против украинского депутата за призывы к насилию в отношении военных РФ

Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wire/Zuma/Ovsyannikova Yulia

Российские следователи возбудили уголовное дело против депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении военных РФ.

Как сообщается на сайте СК РФ, политик в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

"Данные высказывания содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов РФ. Следствием принимаются меры к привлечению Наливайченко к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова. Расследованием займется центральный аппарат СК.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

