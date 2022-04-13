Глава СК поручил изучить запись разговора экс-депутата Рады Ржавского с военными РФ

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить в рамках уголовного дела запись разговора экс-депутата Верховной рады Александра Ржавского с российскими военными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данная запись была опубликована в СМИ накануне выхода войск РФ из Бучи. В ходе разговора российские военнослужащие предлагают Ржавскому эвакуироваться в безопасное место, опасаясь, что его жизни могут угрожать украинские националисты из-за пророссийских взглядов парламентария, рассказали в СК.

"При этом мужчина отказывается от этого, высказывая уверенность в своей безопасности. Впоследствии, согласно сообщениям СМИ, он был обнаружен мертвым, а украинская сторона безосновательно обвинила в убийстве Ржавского российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Владимир Путин назвал ситуацию в Буче фейком. Президент РФ напомнил, что в Сирии организовывали подобные провокации, обвиняя в использовании химического оружия лидера государства Башара Асада. В свою очередь, Лукашенко назвал ситуацию в Буче спецоперацией Великобритании.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

