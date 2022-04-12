Путин назвал фейком ситуацию в Буче

Фото: ТАСС/Александр Река

Владимир Путин назвал ситуацию в Буче фейком. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Президент РФ напомнил, что в Сирии организовывали подобные провокации, обвиняя в использовании химического оружия лидера государства Башара Асада.

"Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", – отметил Путин, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, глава РФ заявил, что Лукашенко передал ему документы, касающиеся данной провокации в Буче.

В свою очередь, Лукашенко назвал ситуацию в Буче спецоперацией Великобритании. Белорусский лидер отметил, что с самого начала была раскрыта позиция Запада.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

