МО РФ опровергло обвинения Киева в убийстве мирных жителей в Буче

18:23
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча на Украине являются очередной провокацией, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. Кроме того, все время, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы города.
"При этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. <...> Неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спасение ДНР и ЛНР, а также восстановление их территорий в границах 2014 года является одной из главных целей российской спецоперации на Украине. Представитель Кремля также напомнил, что Россия признала независимость этих государств, а спецоперацию начала по просьбе их руководств.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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