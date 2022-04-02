Российские военные за сутки уничтожили 28 объектов ВСУ – МО РФ

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Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 28 украинских военных объектов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", – сказал он.

В частности, по словам Конашенкова, высокоточными ракетами были нанесены удары по бронетехнике, цистерны с топливом и складам с боеприпасами в районе железнодорожных станций Лозовая и Павлоград. Уничтожен военный аэродром Миргород со всей находящейся там боевой авиатехникой. Кроме того, силами ЛНР устранены 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.



Представитель Минобороны РФ отметил, что всего с начала российской спецоперации уничтожена в том числе 1 771 единица военной техники ВСУ, 1 888 танков и другой бронетехники, 793 артиллерийских орудия и 381 беспилотник.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

