Неизвестный распространяет ложь о морском гумкоридоре из Украины – МО РФ

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Неизвестный с помощью международной связи передает ложные сообщения о возможных провокациях ВМС РФ, а также призывает отказаться от морского гумкоридора. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота России и призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора", – сказал он.

По его словам, подобные призывы можно расценивать как попытку использовать оставшиеся в портах Украины суда и их экипажи в качестве живого щита. В связи с этим Мизинцев призвал мировое сообщество оказать давление на Киев с тем, чтобы тот обеспечил безопасный выход судов из украинских портов.

Ранее Мизинцев заявил, что Киев пытается выдать свои мины, обнаруженные в проливе Босфор, за российские в надежде снять с себя ответственность за создание минной опасности в Черном море. Он подчеркнул, что ВС РФ не применяли и не планируют применять морские мины в ходе спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

