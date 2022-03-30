В Минобороны РФ заявили о критической гуманитарной ситуации в Харькове

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В Минобороны РФ заявили, что гуманитарная обстановка на Украине продолжает ухудшаться. Наиболее критическая ситуация сложилась в Харькове, уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он рассказал, что в городе введен комендантский час. Местные жители укрываются в подвалах, потому что боятся провокаций со стороны националистов.
"Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. <…> Продуктовые магазины работают 2–3 часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства", – подчеркнул Мизинцев.
Генерал-полковник добавил, что жители Харькова заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита. Они не могут выехать по гуманитарным коридорам, поскольку личные автомобили подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов. Также националисты размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах.
Ранее МО РФ предоставило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции на территории Украины. В частности, в министерстве сообщили о форсировании реки Шайтанки. В настоящий момент бои ведутся на подступах к Великой Новоселке.
Помимо этого, Минобороны показало кадры уничтожения украинского комплекса "Бук-М1". На них видно, как российские военные идентифицируют цель при помощи беспилотника. Также на видео продемонстрирован удар высокоточным оружием.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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