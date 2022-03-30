Российские военные форсировали реку Шайтанку – МО РФ

18:04
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство обороны РФ предоставило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции на территории Украины.
В частности, в ведомстве сообщили о форсировании реки Шайтанки. В настоящий момент бои ведутся на подступах к Великой Новоселке.
Отдельно в Минобороны прокомментировали перегруппировку подразделений Вооруженных сил РФ. Отмечается, что цель данного процесса – переход к активным действиям на приоритетных направлениях, в том числе полному освобождению Донбасса.
Накануне, 29 марта, после очередного раунда переговоров между РФ и Украиной, стало известно о сокращении министерством обороны России военной активности на киевском и черниговском направлениях. Об этом рассказал замминистра ведомства Александр Фомин.
Глава российской делегации Владимир Мединский позже подчеркнул, что данное решение не означает прекращения огня. Помощник президента РФ назвал подобные действия стремлением постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе неопровержимы – Мединский
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