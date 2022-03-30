Пушилин заявил, что войска ДНР освободили около 60% территории республики

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Войска ДНР заняли около двух третьих территории региона. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, под контроль удалось взять около 55–60% территории.

Отдельно Пушилин подчеркнул, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако о сроках завершения пока говорить невозможно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал звучащие заявления о необходимости идти на Украине до конца, призвав их авторов не давать волю эмоциям. Он отметил, что ведение переговоров с украинской стороной поручено профессионалам, которые заслуживают доверия. Кроме того, по словам Пескова, российская сторона не меняла свою логичную и обоснованную позицию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

