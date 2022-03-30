В Кремле отреагировали на призывы идти до конца на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал звучащие заявления о необходимости идти на Украине до конца, призвав их авторов не давать волю эмоциям. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное – здесь не должно быть места эмоциям", – заявил Песков.

Он отметил, что ведение переговоров с украинской стороной поручено профессионалам, которые заслуживают доверия. Кроме того, по словам Пескова, российская сторона не меняла свою логичную и обоснованную позицию.

"Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", – заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона не наметилось подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе. Во время беседы с президентом Франции Путин рассказал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

