Песков заявил, что диалог между Россией и США нужен в любом случае

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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина не способствуют улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном, однако диалог между странами необходим в любом случае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства", – приводит его слова ТАСС.

По словам Пескова, данный фактор оказывает негативное влияние на двусторонние отношения, однако поддержание диалога необходимо как в интересах России и США, так и всего мира.

"Так или иначе, рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее", – заключил представитель Кремля.

Ранее Байден выступил в Варшаве с продолжительной речью, посвященной ситуации на Украине. Он обрушился с претензиями на Россию и ее руководство в связи со спецоперацией, а в конце выступления заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что президент РФ "не может оставаться у власти".

До этого инцидента американский лидер уже позволял себе резкие высказывания в адрес российского лидера. Так, он назвал Владимира Путина военным преступником. Он подчеркнул, что сейчас самое главное – сохранять единство демократий. Байден отметил важность приложения усилий для прекращения разрушений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.