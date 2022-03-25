Байден вновь назвал Путина военным преступником

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Президент США Джо Байден вновь назвал Владимира Путина военным преступником. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное – сохранять единство демократий. Байден отметил важность приложения усилий для прекращения разрушений.

"Разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником", – сказал Байден.

Американский лидер предположил, что такая трактовка будет соответствовать юридическому определению.

Ранее Байден уже заявлял, что считает Путина военным преступником. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие слова непозволительными, недопустимыми и непростительными. По его словам, Путин очень мудрый, дальновидный, культурный международный деятель.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

