В Кремле сочли непозволительным высказывание Байдена о Путине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова Джо Байдена о Владимире Путине.

Накануне американский лидер ответил на вопрос, может ли он назвать Путина военным преступником. Сначала Байден сказал нет, но позднее согласился с данным высказыванием.

"Наш президент очень мудрый, дальновидный, культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны. Главное, наверное, не может иметь права их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", – приводит слова Пескова RT.

Ранее Россия ввела против Байдена персональные санкции. Как позже уточнили в Кремле, введение российской стороной санкций против главы Белого дома не означает отказа от контактов, при необходимости они могут возобновиться.

В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что введенные в отношении США санкции являются ответной мерой и неизбежным следствием крайне русофобского вектора политики американских властей. Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что при этом Москва не отказывается от поддержания официальных каналов связи и организации контактов высокого уровня с лицами, фигурирующими в черном списке.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

