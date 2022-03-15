В Белом доме прокомментировали санкции РФ против Байдена

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Представители американского руководства, которые попали в санкционный список России, не имеют там счетов, к которым можно закрыть доступ. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, лица из стоп-листа не планировали визитов в РФ с туристическими целями.

"Так что, мы будем продвигаться вперед", – сказала Псаки.

Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена. Персональные санкции также коснулись бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана и других.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

