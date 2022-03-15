Байден подписал документ о выделении помощи Украине

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Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий финансирование деятельности федерального правительства до конца 2022 года финансового года. В документе также предусмотрена помощь Украине.

Так, на деятельность правительства выделят 1,5 триллиона долларов. В эту же сумму входит оказание военной и гуманитарной помощи Украине о соседним с ней странам (13,6 миллиарда долларов).

Кроме того, на нужды обороны выделят 782 миллиарда долларов, а на необоронные статьи – 730 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена. Персональные санкции также коснулись бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана и других.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

