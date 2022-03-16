Песков назвал слова Байдена в адрес Путина непростительной риторикой

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "военным преступником".

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей в мире", – приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Ранее Россия ввела против Байдена персональные санкции. Ограничительные меры также коснулись бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента Соединенных Штатво по нацбезопасности Джейкоба Салливана, зампомощника по нацбезопасности Далипа Сингха и сына Байдена Хантера.

Как позже уточнили в Кремле, введение российской стороной санкций против Байдена не означает отказа от контактов, при необходимости они могут возобновиться.

В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что введенные в отношении США санкции являются ответной мерой и неизбежным следствием крайне русофобского вектора политики американских властей. Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что при этом Москва не отказывается от поддержания официальных каналов связи и организации контактов высокого уровня с лицами, фигурирующими в черном списке.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.