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политика

17:45

Заявления Байдена в адрес Путина ставят отношения РФ и США на грань разрыва – МИД

политика

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина ставят двусторонние отношения стран на грань разрыва. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что 21 марта послу США Джону Салливану, вызванному в российское дипведомство, был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями главы Белого дома в адрес президента России.

"Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", – добавили в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что Салливану также заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий.

"При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", – говорится в сообщении МИД.

Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Путин является военным преступником. На высказывание американского лидера отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление Байдена является личным оскорблением, однако стоит учитывать раздражительность и забывчивость американского лидера и воздержаться от резких оценок.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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