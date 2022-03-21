Байдену должны объявить импичмент из-за поставок оружия неонацистам из "Азова" – Володин

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Поставляемое Соединенными Штатами на Украину оружие попадает в руки неонацистов из батальона "Азов", этот факт является основанием для объявления импичмента президенту США Джо Байдену, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая "Азов". Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон. Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Байдена", – написал он в своем телеграм-канале.

Володин напомнил, что американское законодательство запрещает финансирование деятельности нацбатальонов. Таким образом, если США являются правовым государством, конгрессмены обязаны поднять вопрос об отставке Байдена.

"Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами "Азова", ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала", – заключил Володин.

Ранее Володин заявил, что США и страны НАТО должны прекратить отправку оружия и наемников на Украину. По его словам, происходящее на украинской территории является ответственностью Вашингтона и Брюсселя.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.