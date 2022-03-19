Лавров заявил, что РФ не будет инициатором в налаживании отношений с Западом

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Россия не будет инициаторов в налаживании отношений с Западом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом министр подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с любыми странами.
"Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
Министр отметил, что эта ситуация не связана со спецоперацией на Украине. По мнению Лаврова, поведение западных стран показывает их ненадежность в генерировании основных валют, партнерстве по экономике и хранении золотвалютных резервов.
По словам главы МИД РФ, США пытаются держать Киев за руку во время переговоров.
"Украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны", – заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что политику президента Украины Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез. По его словам, президент Украины заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям ВОВ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Взаимодействие РФ и КНР будет укрепляться – Лавров
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