Глава МИД РФ заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что политику президента Украины Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям ВОВ – такое соглашение в рамках СНГ существовало – и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства", – сказал Лавров в ходе общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".

Министр иностранных дел России отметил, что слова украинского лидера часто расходятся с его действиями.

Ранее Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что президент США Джо Байден не допустит создания бесполетной зоны над Украиной, но надеется на менее ответственных американских политиков, которые могут подтолкнуть главу Белого дома к более конфронтационному сценарию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

