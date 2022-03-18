Против РФ ввели рекордное количество индивидуальных санкций – Лавров

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Против России ввели пять тысяч индивидуальных санкций, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, это рекорд.
Министр отметил, что Запад будет наращивать санкции в адрес России. Он подчеркнул, что иллюзия о том, РФ может полагаться на западных партнеров, теперь полностью разрушена.
"То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, – это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании", – сказал Лавров.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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