Путин назвал западные санкции уроком для российского бизнеса

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Владимир Путин назвал западные санкции уроком для национального бизнеса РФ. Об этом он сообщил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России.

"Нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою страну", – заявил российский лидер.

Кроме того, по словам президента, Россия, в отличие от западных государств, будет уважать права собственности зарубежных компаний.

Российский лидер отметил, что теперь каждый знает, что резервы страны могут быть просто украдены.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

