Путин заявил о планах по увеличению МРОТ и прожиточного минимума в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, а также пенсии и социальные выплаты будут увеличены в России. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Президент признал, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Российский лидер добавил, что в планах также увеличение зарплат в бюджетной сфере.

По словам Путина, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вопрос отмены антироссийских санкций рассматривается на переговорах России и Украины. По словам дипломата, тема обсуждается в комплексе с остальными вопросами.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. По словам главы Минфина, в бюджете РФ достаточно ресурсов, позволяющих обеспечить население необходимыми товарами.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

