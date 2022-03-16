Вопрос отмены антироссийских санкций обсуждается на переговорах с Украиной – МИД РФ

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Вопрос отмены антироссийских санкций рассматривается на переговорах России и Украины. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, тема обсуждается в комплексе с остальными вопросами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтверждал, что на переговорах российской и украинской делегаций фигурирует вопрос снятия западных санкций в отношении Москвы. Это может стать одним из пунктов возможного соглашения.

До этого глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщал, что украинская сторона предлагает создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Он также уточнял, что тема денацификации Украины остается в повестке переговоров.

Кроме того, российский дипломат заявлял, что Россия намерена достичь с Украиной договоренности на поколения. Он отмечал, что основа для этого создается в ходе нынешних переговоров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.