В Кремле рассказали об обсуждении санкций на переговорах с Украиной

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В переговорах российской и украинской делегаций фигурирует вопрос снятия западных санкций в отношении Москвы в качестве одного из условий возможного соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС.

"Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать", – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что не может подробнее прокомментировать данный вопрос в условиях продолжающихся переговоров.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.