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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился. Об этом сообщило российское посольство в Белоруссии в своем телеграм-канале.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", – говорится в сообщении.

Переговоры состоялись в Беловежской Пуще и продлились около трех часов.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что по результатам переговоров есть положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров. Также, по его словам, продолжаются консультации по прекращению огня и гарантиям безопасности.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раз представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще. Стороны договорились о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

