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РФ и Украина договорились о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения, сообщил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам Мединского, стороны нашли понимание по части вопросов, вынесенных на обсуждение. Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также затронули тему будущего политического урегулирования ситуации.

В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча прошла в Беловежской пуще.

Российскую делегацию, помимо Мединского, представляли замминистра обороны РФ Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи Мединский подчеркнул, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

