Россия рассчитывает на мир в Донбассе по итогам переговоров с Украиной – МИД

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ожиданиях России от переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы рассчитываем, что они приведут к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни", – заявила дипломат в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что переговоры между представителями России и Украины уже официально запущены.

Первый раунд состоялся 28 февраля на территории Белоруссии. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский указал на наличие точек соприкосновения по ряду вопросов.

Второй раунд переговоров запланирован на 3 марта. Как заявил президент РФ Владимир Путин, затягивание переговорного процесса с украинской стороны приведет к выдвижению новых требований к Киеву со стороны России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.