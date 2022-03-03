В МИД РФ назвали бандитами нынешние украинские власти

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Действия, которые совершает сейчас руководство Украины, подтверждают, что страной управляют бандиты. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, как ведет себя сейчас режим (киевский. – Прим. ред.), не оставляет никаких сомнений в том, что у руля находятся бандиты, которым сейчас Запад поставляет оружие", – сказала она.

По ее словам, эти самые вооруженные бандиты прикрываются мирными гражданами, прячась в жилых домах и их дворах, и при этом делают все, чтобы создать ложную картину происходящего на Украине.

Ранее Минобороны РФ обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с просьбой оказать воздействие на украинские власти с тем, чтобы в стране были оперативно организованы гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в безопасные зоны. В ведомстве отметили, что российские военные уже обеспечили все необходимые условия для безопасной эвакуации простых украинцев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

