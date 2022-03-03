В МО РФ призвали МИД воздействовать на Киев, чтобы обеспечить эвакуацию мирных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минобороны РФ призвали российский МИД оказать воздействие на власти Украины с тем, чтобы в стране были оперативно организованы гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

"Прошу министерство иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим... <...> Обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всех граждан, которые изъявили на это желание", – сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Он также попросил МИД посодействовать прекращению украинскими властями противоправных действий в отношении граждан как самой Украины, так и других государств. По словам Мизинцева, российские военные уже обеспечили все необходимые условия для безопасной эвакуации мирных жителей и готовы к созданию гуманитарных коридоров в любой момент.

До этого глава российского центра обороны заявил, что почти во всех областях Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Речь идет в том числе о Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах, а также еще 20 крупных населенных пунктах. Это обусловлено в том числе их блокировкой силами нацистов, которые не выпускают мирных жителей в безопасные места, утверждает он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

