В МО РФ призвали МИД воздействовать на Киев, чтобы обеспечить эвакуацию мирных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минобороны РФ призвали российский МИД оказать воздействие на власти Украины с тем, чтобы в стране были оперативно организованы гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
"Прошу министерство иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим... <...> Обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всех граждан, которые изъявили на это желание", – сказал Мизинцев в ходе брифинга.
Он также попросил МИД посодействовать прекращению украинскими властями противоправных действий в отношении граждан как самой Украины, так и других государств. По словам Мизинцева, российские военные уже обеспечили все необходимые условия для безопасной эвакуации мирных жителей и готовы к созданию гуманитарных коридоров в любой момент.
До этого глава российского центра обороны заявил, что почти во всех областях Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Речь идет в том числе о Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах, а также еще 20 крупных населенных пунктах. Это обусловлено в том числе их блокировкой силами нацистов, которые не выпускают мирных жителей в безопасные места, утверждает он.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ заявило о назревающей гуманитарной катастрофе в нескольких городах Украины
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