В Минобороны РФ сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине

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Почти во всех областях Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация, в том числе это касается Киева, Мариуполя и Харькова. Об этом заявил начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе экстренного заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов", – цитирует его ТАСС.

По словам Мизинцева, в аналогичном положении находится почти вся территория Украины. Помимо перечисленных им городов, как катастрофическую можно охарактеризовать ситуацию еще не менее чем в 20 крупных населенных пунктах страны. Глава центра обороны объяснил, что это обусловлено в том числе их блокировкой силами нацистов, которые не выпускают мирных жителей в безопасные места.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Накануне в Минобороны РФ озвучили потери России в ходе спецоперации на Украине. Так, при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, а ранения получили 1 597 из них. Между тем потери украинской стороны составили 2 870 человек, еще 3 700 человек ранены.

