Минобороны открыло многоканальные телефоны горячей линии по ситуации на Украине

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Министерство обороны России открыло многоканальные телефоны горячей линии связи по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"В Минобороны России открыты многоканальные телефоны горячей линии связи (вы их видите на экране: +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01 – для международных контактов)", – заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Он подчеркнул, что на горячей линии обеспечивается устойчивая связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов. К ним относятся и международные организации, такие как структуры ООН и ОБСЕ.

По данным Минобороны, за помощью в эвакуации своих граждан к РФ обращались Великобритания, Италия, Китай, Польша, Франция, Япония и некоторые другие страны.

Сообщается также, что вооруженные силы Российской Федерации обеспечили эвакуацию профильных структур ООН из Киева и сотрудников посольства Греции из Мариуполя. Аналогичная процедура была проведена для сотрудников ОБСЕ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.