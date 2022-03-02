Минобороны открыло многоканальные телефоны горячей линии по ситуации на Украине

02 марта, 22:23
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Министерство обороны России открыло многоканальные телефоны горячей линии связи по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
"В Минобороны России открыты многоканальные телефоны горячей линии связи (вы их видите на экране: +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01 – для международных контактов)", – заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
Он подчеркнул, что на горячей линии обеспечивается устойчивая связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов. К ним относятся и международные организации, такие как структуры ООН и ОБСЕ.
По данным Минобороны, за помощью в эвакуации своих граждан к РФ обращались Великобритания, Италия, Китай, Польша, Франция, Япония и некоторые другие страны.
Сообщается также, что вооруженные силы Российской Федерации обеспечили эвакуацию профильных структур ООН из Киева и сотрудников посольства Греции из Мариуполя. Аналогичная процедура была проведена для сотрудников ОБСЕ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Коридор безопасности для жителей создан на юго-западе Харькова – МО РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: