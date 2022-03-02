Минобороны озвучило потери России на Украине

02 марта, 19:48
Фото: AP/TASS/Vadim Ghirda
Минобороны РФ озвучило потери России на Украине. В ведомстве сообщили, что при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих.
Ранения получили 1 597 военных, участвующих в спецоперации на Украине.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что военнослужащие срочной службы и курсанты вузов ведомства не участвуют в спецоперации на Украине.
Он также заявил, что потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2 870 человек. Еще 3 700 человек ранены.
В Минобороны добавили, что количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины, согласно подтвержденным данным, составляет 572 человека.
За время с начала спецоперации на территории Украины уничтожены 1 533 объекта военной инфраструктуры, сбито 13 самолетов и 47 беспилотных летательных аппаратов.
Утром 2 марта стало известно, что российские вооруженные силы ударили по объектам Службы безопасности Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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