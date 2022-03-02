В МО РФ сообщили о коридорах безопасности для жителей Киева, Мариуполя и Харькова

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о создании коридоров безопасности для мирных жителей Киева, Мариуполя и Харькова, передает ТАСС.

"Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают", – заявил представитель российского оборонного ведомства.

Для выезда из Мариуполя доступна дорога на Широкино. В случае эвакуации из Киева можно следовать в направлении Василькова.

При выезде из Харькова для мирных жителей открыт коридор безопасности в направлении на Люботин.

Ранее в Минобороны РФ озвучили потери России на Украине. В ведомстве сообщили, что при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, ранения получили 1 597 военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.